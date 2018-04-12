Ледокол Северного флота «Илья Муромец» приступил к ледовым испытаниям

МУРМАНСК , 12 апреля. / ТАСС /. Новейший ледокол Северного флота " Илья Муромец " вышел в море для проведения ледовых испытаний. Об этом сообщила в четверг пресс-служба флота.

"Испытания будут проходить в течение нескольких недель на ледовых полях Карского моря", — говорится в сообщении.

Часть маршрута ледокол пройдет по Северному морскому пути и вокруг ряда островов арктических архипелагов. Помимо испытаний ледокола будет также проведена оценка возможности применения надводных сил флота в этом районе в текущее время года. По завершении выхода на испытания ледокол вернется в пункт постоянного базирования — порт Мурманск.

Дизель-электрический ледокол проекта 21180 «Илья Муромец» — это новое поколение многофункционального судна, предназначенного для проводки кораблей и судов в сплошном ледовом поле толщиной до 0,9 м, оно может перевозить грузы в грузовом трюме и в контейнерах на палубе, выполнять гидрографические исследования а также участвовать в различного рода спасательных операциях. Судно может быть использовано для тушения пожаров на аварийных объектах, ликвидации аварийных разливов нефти, а также для перевозки пассажиров или десанта.