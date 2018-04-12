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Ледокол Северного флота «Илья Муромец» приступил к ледовым испытаниям
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Ледокол Северного флота «Илья Муромец» приступил к ледовым испытаниям 

ТАСС 1 час назад
МУРМАНСК, 12 апреля. /ТАСС/. Новейший ледокол Северного флота "Илья Муромец" вышел в море для проведения ледовых испытаний. Об этом сообщила в четверг пресс-служба флота.
"Испытания будут проходить в течение нескольких недель на ледовых полях Карского моря", — говорится в сообщении.
Часть маршрута ледокол пройдет по Северному морскому пути и вокруг ряда островов арктических архипелагов. Помимо испытаний ледокола будет также проведена оценка возможности применения надводных сил флота в этом районе в текущее время года. По завершении выхода на испытания ледокол вернется в пункт постоянного базирования — порт Мурманск.
Дизель-электрический ледокол проекта 21180 «Илья Муромец» — это новое поколение многофункционального судна, предназначенного для проводки кораблей и судов в сплошном ледовом поле толщиной до 0,9 м, оно может перевозить грузы в грузовом трюме и в контейнерах на палубе, выполнять гидрографические исследования а также участвовать в различного рода спасательных операциях. Судно может быть использовано для тушения пожаров на аварийных объектах, ликвидации аварийных разливов нефти, а также для перевозки пассажиров или десанта.
Корпус ледокола был заложен на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года, спущен на воду в июне 2016 года. При длине 85 метров и ширине около 20 метров судно имеет водоизмещение около 6 тыс. тонн. Оно обладает высокой мореходностью и автономностью плавания, оснащено вертолетной площадкой. Торжественный подъем флага вспомогательного флота на судне состоялся 30 ноября 2017 года, ледокол прибыл на Северный флот 2 января 2018 года.
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