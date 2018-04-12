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Россия ждет от Индии решения по разработке истребителя пятого поколения
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Россия ждет от Индии решения по разработке истребителя пятого поколения 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: Alex Beltyukov / Wikimedia
ЧЕННАИ (Индия), 12 апр — РИА Новости. Проект контракта на опытно-конструкторскую работу по созданию российско-индийского истребителя пятого поколения FGFA подготовлен, Россия готова его подписать, сообщил РИА Новости в четверг заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.
"Стороны согласовали и парафировали проект контракта на опытно-конструкторскую работу по созданию перспективного многофункционального истребителя. Российская сторона готова к подписанию контракта. Для его подписания требуется решение военно-политического руководства Индии", — сказал Дрожжов на выставке Defexpo-2018.
При этом он добавил, что «обращение индийской стороны о поставке российских самолетов пятого поколения (Су-57) в интересах Министерства обороны Республики Индия не поступало».
Ранее в некоторых индийских СМИ была опубликована информация, согласно которой власти Индии до конца года надеются подписать соглашение об ОКР по FGFA. По данным издания, соглашение будет рассчитано на шесть лет.
Позднее в некоторых интернет-СМИ появилась информация о том, что Нью-Дели планирует масштабные закупки военной авиации, в рамках которых желает приобрести более 300 истребителей LCA Tejas, 36 истребителей Dassault Rafale и шесть эскадрилий Су-57.
Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет Индии технику и оружие на несколько миллиардов долларов.
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