Россия ждет от Индии решения по разработке истребителя пятого поколения

"Стороны согласовали и парафировали проект контракта на опытно-конструкторскую работу по созданию перспективного многофункционального истребителя. Российская сторона готова к подписанию контракта. Для его подписания требуется решение военно-политического руководства Индии", — сказал Дрожжов на выставке Defexpo-2018.

При этом он добавил, что «обращение индийской стороны о поставке российских самолетов пятого поколения (Су-57) в интересах Министерства обороны Республики Индия не поступало».

Ранее в некоторых индийских СМИ была опубликована информация, согласно которой власти Индии до конца года надеются подписать соглашение об ОКР по FGFA. По данным издания, соглашение будет рассчитано на шесть лет.

Позднее в некоторых интернет-СМИ появилась информация о том, что Нью-Дели планирует масштабные закупки военной авиации, в рамках которых желает приобрести более 300 истребителей LCA Tejas, 36 истребителей Dassault Rafale и шесть эскадрилий Су-57.

Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет Индии технику и оружие на несколько миллиардов долларов.