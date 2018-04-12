В Благовещенске состоялось торжественное собрание по случаю 100-летия военного комиссариата Амурской области

Комиссариат по результатам работы регулярно занимает лидирующие позиции среди военкоматов регионов дислокации Восточного военного округа.

В городе Благовещенске Амурской области состоялось торжественное собрание по случаю векового юбилея военного комиссариата региона.

Высокие достижения в деятельности комплектования Вооруженных Сил России и подготовки граждан к военной службе коллектив комиссариата был отмечен грамотами и наградами командования Восточного военного округа и губернатора области.

Комиссариат по результатам работы регулярно занимает лидирующие позиции среди военкоматов регионов дислокации Восточного военного округа. По результатам совместной работы в 2016-м году, Амурская область заняла третье место в стране по подготовке граждан к военной службе. Руководит коллективом Военный комиссар области Анатолий Хохлюк