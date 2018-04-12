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В Благовещенске состоялось торжественное собрание по случаю 100-летия военного комиссариата Амурской области
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В Благовещенске состоялось торжественное собрание по случаю 100-летия военного комиссариата Амурской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Комиссариат по результатам работы регулярно занимает лидирующие позиции среди военкоматов регионов дислокации Восточного военного округа.
В городе Благовещенске Амурской области состоялось торжественное собрание по случаю векового юбилея военного комиссариата региона.
Высокие достижения в деятельности комплектования Вооруженных Сил России и подготовки граждан к военной службе коллектив комиссариата был отмечен грамотами и наградами командования Восточного военного округа и губернатора области.
Комиссариат по результатам работы регулярно занимает лидирующие позиции среди военкоматов регионов дислокации Восточного военного округа. По результатам совместной работы в 2016-м году, Амурская область заняла третье место в стране по подготовке граждан к военной службе. Руководит коллективом Военный комиссар области Анатолий Хохлюк
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