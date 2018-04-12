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В Госдуме готовятся к худшему варианту развития событий в Сирии
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В Госдуме готовятся к худшему варианту развития событий в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Россия готовится к любому развитию событий вокруг Сирии, в том числе к самому худшему, ПВО в постоянной боеготовности, заявил зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.
«Надо быть готовыми, естественно, ко всему. И к самому худшему. И мы к этому готовимся. И это понятно», — передает РИА «Новости» ответ Чепы на вопрос, к каким действиям США нужно быть готовым после сообщений о химатаке в Сирии.
Он добавил, что российские войска ПВО постоянно находятся в состоянии боеготовности.
Напомним, ранее в четверг авиационные ресурсы сообщили, что за сутки Соединенные Штаты направляли к базам России в Сирии три самолета американских ВМС P-8A Poseidon, следует из данных авиационных ресурсов.
Кроме того, в среду самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS совершил многочасовой полет у сирийских границ.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о напряженной ситуации в регионе, сложившейся после угроз США нанести удар по Сирии.
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