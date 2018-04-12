В Госдуме готовятся к худшему варианту развития событий в Сирии

«Надо быть готовыми, естественно, ко всему. И к самому худшему. И мы к этому готовимся. И это понятно», — передает РИА «Новости» ответ Чепы на вопрос, к каким действиям США нужно быть готовым после сообщений о химатаке в Сирии.

Он добавил, что российские войска ПВО постоянно находятся в состоянии боеготовности.

Напомним, ранее в четверг авиационные ресурсы сообщили, что за сутки Соединенные Штаты направляли к базам России в Сирии три самолета американских ВМС P-8A Poseidon, следует из данных авиационных ресурсов.

Кроме того, в среду самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS совершил многочасовой полет у сирийских границ.