Войска получат новый тяжелый огнемет «Тосочка» в 2020 году

Опытно-войсковая эксплуатация новой тяжелой огнеметной системы «Тосочка» начнется в 2020 году, сообщил "Интерфаксу" заместитель главы холдинга «Техмаш» Александр Кочкин.

— Сейчас готовятся опытные образцы новой системы для предварительных испытаний. Государственные испытания планируется провести в 2019 году, — рассказал Кочкин.

Столь короткий срок для испытаний объясняется тем, что боевой модуль системы остается без изменений. Главной особенностью «Тосочки» станет колесное шасси.

Вооруженные конфликты последнего времени подтвердили востребованность и эффективность самоходных тяжелых огнеметов. Россия , кстати, единственная страна в мире, выпускающая подобное оружие. В 2017 году поставки реактивных снарядов для ТОС «Солнцепек» выросли в 8,6 раза, сообщили в «Техмаше».

"Солнцепеки" с успехом применялись в Сирии — мощная защита огнеметов на танковом ходу позволяла им работать на переднем крае, ведя огонь прямой наводкой. Однако гусеничные машины малоподвижны и в условиях современной маневренной войны, где нет общей линии фронта, а есть локальные боевые операции, тяжелую технику приходится постоянно перебрасывать к месту применения на трейлерах, экономя ресурс гусеничных шасси и сохраняя дороги. Это дорого, хлопотно и небезопасно.

Решить проблему должна колесная «Тосочка». К тому же бандформирования, с которыми армиям приходится воевать в последнее время, не имеют тяжелого вооружения, критичного для колесного огнемета. А для классического боя в арсенале российской армии есть «Буратино» и «Солнцепеки» на базе танка Т-72.

Будут совершенствоваться и снаряды.

— Модернизация боеприпасов идет постоянно, это непрерывный процесс. Возможно, увеличится дальность стрельбы и площадь поражения, — считает директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко