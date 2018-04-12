Ещё
Войска получат новый тяжелый огнемет «Тосочка» в 2020 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Войска получат новый тяжелый огнемет «Тосочка» в 2020 году 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
Опытно-войсковая эксплуатация новой тяжелой огнеметной системы «Тосочка» начнется в 2020 году, сообщил "Интерфаксу" заместитель главы холдинга «Техмаш» Александр Кочкин.
— Сейчас готовятся опытные образцы новой системы для предварительных испытаний. Государственные испытания планируется провести в 2019 году, — рассказал Кочкин.
Столь короткий срок для испытаний объясняется тем, что боевой модуль системы остается без изменений. Главной особенностью «Тосочки» станет колесное шасси.
Вооруженные конфликты последнего времени подтвердили востребованность и эффективность самоходных тяжелых огнеметов. Россия, кстати, единственная страна в мире, выпускающая подобное оружие. В 2017 году поставки реактивных снарядов для ТОС «Солнцепек» выросли в 8,6 раза, сообщили в «Техмаше».
"Солнцепеки" с успехом применялись в Сирии — мощная защита огнеметов на танковом ходу позволяла им работать на переднем крае, ведя огонь прямой наводкой. Однако гусеничные машины малоподвижны и в условиях современной маневренной войны, где нет общей линии фронта, а есть локальные боевые операции, тяжелую технику приходится постоянно перебрасывать к месту применения на трейлерах, экономя ресурс гусеничных шасси и сохраняя дороги. Это дорого, хлопотно и небезопасно.
Решить проблему должна колесная «Тосочка». К тому же бандформирования, с которыми армиям приходится воевать в последнее время, не имеют тяжелого вооружения, критичного для колесного огнемета. А для классического боя в арсенале российской армии есть «Буратино» и «Солнцепеки» на базе танка Т-72.
Будут совершенствоваться и снаряды.
— Модернизация боеприпасов идет постоянно, это непрерывный процесс. Возможно, увеличится дальность стрельбы и площадь поражения, — считает директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.
"Тосочку" создают в тульском НПО «Сплав» — главном российском разработчике залповых систем. Главным преимуществом тяжелых реактивных огнеметов являются термобарические боеприпасы: они выжигают изнутри укрепления, а на открытой местности создают перекрывающиеся ударные волны повышенной силы. Дополнительным поражающим фактором становится скачок атмосферного давления из-за выжигания атмосферного кислорода при объемном взрыве.
Российская Газета: последние новости
Путин в разговоре с Нетаньяху подчеркнул важность суверенитета Сирии СМИ: Великобритания отказалась участвовать в ударе по Сирии В парламенте РФ пообещали ответ в случае нанесения США удара по Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-президент США дал разумный совет Трампу135
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая104
Когда ждать атаки Трампа402
Российские корабли исчезли с базы Тартус942
«РФ понесет от американцев большой ущерб»1099
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
02:53
Из жизни ушел первый режиссер Пугачевой
Шоу-бизнес
02:02
Кудрявцева жестко ответила завистникам
Шоу-бизнес
03:10
Фриске рассказала о «кознях» Шепелева
Шоу-бизнес
00:39
Собчак защитила затравленную Рудковскую
Шоу-бизнес
01:00
Беременная звезда «Дома-2» рассталась с мужем
Шоу-бизнес
01:18
Молодоженов заковали на свадьбе родственники
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение