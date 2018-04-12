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День космонавтики: какой вклад в покорение Вселенной внесли воронежцы
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День космонавтики: какой вклад в покорение Вселенной внесли воронежцы 

Вести Воронеж 44 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Страна отмечает 57 лет со дня первого полёта человека в космос. Сегодня вся страна отмечает 57 лет со дня первого полёта человека в космос. Среди тех, кто пошёл по стопам Юрия Гагарина, есть и воронежцы — космонавты Константин Феоктистов и Анатолий Филипченко.12 октября 1964 года первый инженер-конструктор Константин Феоктистов отправился к звездам на корабле собственной разработки — на «Восходе». Это был первый и единственный его полёт — второй раз на борт космического корабля не пустила медкомиссия. Наш земляк стал единственным «гражданским», побывавшем в космосе, за всю историю Советского Союза.
Спустя ровно пять лет, уже на седьмом «Союзе» просторы Вселенной бороздил второй воронежский космонавт Анатолий Филипченко. Ему посчастливилось увидеть Землю из космоса дважды. Каждый «выход» отмечен званием Героя СССР. Уже более 70 лет в Воронеже работает и «Конструкторское бюро химавтоматики» — один из мировых лидеров в создании жидкостных ракетных двигателей, участник всех отечественных пилотируемых программ освоения космоса. КБХА разрабатывает двигатели для ракет-носителей «Союз-2», «Ангара», а также — кислородно-метановые двигатели для перспективных ракет-носителей.
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