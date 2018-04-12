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Сотрудники новых подраздений военной полиции пройдут обучение во Владикавказе
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Сотрудники новых подраздений военной полиции пройдут обучение во Владикавказе 

«Это Кавказ» 57 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
Сотрудники недавно сформированных в Южном военном округе восьми десятков подразделений пройдут обучение во Владикавказе, после чего приступят к обеспечениюя правопорядка в воинских частях.
«В ЮВО сформировано более 80 войсковых подразделений военной полиции общей численностью более 1,5 тысячи военнослужащих», — сообщил командующий войсками округа Александр Дворников. Его слова передает пресс-служба военного ведомства.
Предполагается, что военнослужащие пройдут обучение в течение 8 месяцев во Владикавказском учебном центре военной полиции Минобороны РФ. В курс переподготовки полицейских входят занятия по правовой и тактико-специальной подготовкам, а также общевойсковые дисциплины, в том числе строевая, огневая, физическая и морально-психологическая подготовки.
Подразделения военной полиции привлекаются для несения патрульной службы в гарнизонных патрулях и караулах, а также на КПП.
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