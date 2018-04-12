Сотрудники новых подраздений военной полиции пройдут обучение во Владикавказе

Сотрудники недавно сформированных в Южном военном округе восьми десятков подразделений пройдут обучение во Владикавказе , после чего приступят к обеспечениюя правопорядка в воинских частях.

«В ЮВО сформировано более 80 войсковых подразделений военной полиции общей численностью более 1,5 тысячи военнослужащих», — сообщил командующий войсками округа Александр Дворников . Его слова передает пресс-служба военного ведомства

Предполагается, что военнослужащие пройдут обучение в течение 8 месяцев во Владикавказском учебном центре военной полиции Минобороны РФ. В курс переподготовки полицейских входят занятия по правовой и тактико-специальной подготовкам, а также общевойсковые дисциплины, в том числе строевая, огневая, физическая и морально-психологическая подготовки.

Подразделения военной полиции привлекаются для несения патрульной службы в гарнизонных патрулях и караулах, а также на КПП.