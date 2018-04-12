Авиакомпания «Азимут» получила седьмой самолет Sukhoi Superjet 100 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апреля. /ТАСС/. Новая авиакомпания «Азимут», базирующаяся в построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года аэропорту Ростова-на-Дону Платов, получил в эксплуатацию седьмой самолет Sukhoi Superjet 100, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Авиакомпания «Азимут» получила в эксплуатацию седьмое воздушное судно Sukhoi Superjet 100 с именем «Москва». Лайнер с бортовым номер RA-89096 прибыл из Жуковского, где в центре поставок компании «Гражданские самолеты Сухого» был передан заказчику — Государственной транспортной лизинговой компании, в рамках реализации контракта с которой получен перевозчиком", — говорится в сообщении.
После наземных и летных испытаний лайнер прибыл в Ульяновск, где его покрасили в корпоративные цвета авиакомпании и установили интерьер салона. Название «Москва» самолет получил в рамках реализации программы присвоения воздушным судам имен крупнейших рек России.
Как сообщал ранее исполнительный директор компании Эдуард Теплицкий, «Азимут» до конца апреля увеличит парк до 8 самолетов Sukhoi Superjet 100. В марте авиакомпания получила в эксплуатацию пятый самолет. Перевозчик планирует увеличить парк самолетов до 16 судов.
Авиакомпания «Азимут» выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск, Казань и другие города. Перевозчик начал полеты в сентябре 2017 года. За 2017 год «Азимут» перевез 73 тыс. пассажиров. Как сообщил ТАСС ранее исполнительный директор компании, в 2018 году авиакомпания рассчитывает обслужить около 730 тыс. человек.
"Азимут" является базовым перевозчиком нового аэропорта Платов Ростова-на-Дону. Платов — первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР, открылся 7 декабря 2017 года. Аэропорт расположен в 30 км от Ростова— на-Дону. С начала эксплуатации Платов обслужил 652956 человек.