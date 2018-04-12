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В Красноярске создали гибрид самолета и вертолета
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В Красноярске создали гибрид самолета и вертолета 

Российская Газета 44 минуты назад
Фото: Российская Газета
Красноярские инженеры разработали беспилотник, совмещающий в себе качества самолета и вертолета. Об этом сообщает ТАСС.
Заявление о новом летательном аппарате сделал главный инженер красноярской инновационной компании «Авакс» Игорь Негруца в ходе Красноярского экономического форума-2018.
По словам разработчика, беспилотник, обладающий летными качествами самолета, между тем, сможет взлетать и садиться вертикально. Вдобавок он оборудован системой технического зрения, которая способна идентифицировать людей или автомобили и подсчитывать их количество.
Уже изготовлен опытный образец. Новинкой особенно заинтересовались заказчики, связанные с лесной отраслью, так как «техническое зрение» беспилотника можно использовать в качестве регистратора лесных пожаров.
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