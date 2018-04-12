В Красноярске создали гибрид самолета и вертолета

Красноярские инженеры разработали беспилотник, совмещающий в себе качества самолета и вертолета. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление о новом летательном аппарате сделал главный инженер красноярской инновационной компании «Авакс» Игорь Негруца в ходе Красноярского экономического форума-2018.

По словам разработчика, беспилотник, обладающий летными качествами самолета, между тем, сможет взлетать и садиться вертикально. Вдобавок он оборудован системой технического зрения, которая способна идентифицировать людей или автомобили и подсчитывать их количество.

Уже изготовлен опытный образец. Новинкой особенно заинтересовались заказчики, связанные с лесной отраслью, так как «техническое зрение» беспилотника можно использовать в качестве регистратора лесных пожаров.