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Красноярские инженеры разработали беспилотный гибрид самолета и вертолета
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Красноярские инженеры разработали беспилотный гибрид самолета и вертолета 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Красноярская инновационная компания разработала беспилотный летательный аппарат, совмещающий в себе летные качества вертолета и самолета. Об этом ТАСС в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ-2018) сообщил главный инженер компании-разработчика «Авакс» Игорь Негруца.
"Аппарат способен осуществлять вертикальный взлет и посадку и в то же время, обладает летными качествами самолета. В нем реализована система технического зрения, которая используется для автоматического мониторинга различных процессов… У аппарата время полета 6 часов, а любой человек-оператор за 6 часов устает. Предполагается, что мы исключим оператора из этой системы — какие-то объекты по заранее заданным параметрам система будет находить сама", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, система способна идентифицировать людей или автомобили и подсчитывать их количество, что может пригодиться при изучении пешеходных и транспортных потоков. Кроме того, с помощью технического зрения можно регистрировать лесные пожары, разливы нефти и т. п.
Компания изготовила опытный образец. Летом нынешнего года она намерена запустить беспилотник в серийное производство. У компании уже есть потенциальные заказчики в лесной отрасли, добавил собеседник.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал".
ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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