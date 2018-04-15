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Китай поднял по тревоге корабли, подлодки и истребители
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Китай поднял по тревоге корабли, подлодки и истребители 

Вести.Ru 45 минут назад
Фото: News.ru
Пока внимание всего мира сосредоточено на Ближнем Востоке, довольно интересные события разворачиваются на Дальнем. Пекин готовится к масштабным военным учениям в Южно-Китайском море, причем прямо у берегов Тайваня.
Сохранить бдительность на своих границах решил Китай в ответ на агрессию США против Сирии. Почти полсотни кораблей и подлодок, более 70 истребителей и 10 тысяч моряков были подняты по тревоге главой КНР в Южно-Китайском море.
"Мы должны полностью реализовать мысль Коммунистической партии о строительстве сильных и верных вооруженных сил, укреплять их посредством реформ и технологий и управлять ими в соответствии с законом. Мы должны неуклонно придерживаться процесса модернизации ВМФ Китая, мы должны вводить инновации и стремиться к превращению нашего флота в силу мирового уровня", — заявил глава КНР Си Цзиньпин.
Эту вдохновенную речь глава Компартии Китая Си Цзиньпин произнес перед моряками на палубе новейшего авианосца «Ляонин». Главнокомандующий попросил военных быть лояльными к партии и правительству страны и стоять на страже безопасности родины. Учения ВМФ Китайской народно-освободительной армии начались на фоне обострения отношений с США.
В последние месяцы власти США нагнетают обстановку вокруг Тайваня. Согласовывается контракт почти на полтора миллиарда долларов на поставку Вашингтоном современного вооружения Тайбею. Что вновь разогревает давний конфликт. И 18 апреля китайский флот подойдет к Тайваньскому проливу, где и будет проходить основная фаза учений. Одной из причин таких военных маневров стали действия США в Сирии. По мнению ряда иностранных политологов, Китай как стратегический партнер России таким образом поддерживает Москву в методах решения мировых конфликтов.
По мнению военных экспертов, Китай масштабными учениями хочет также показать мощь своего флота, который в последние годы сильно реформируется. Туда в первую очередь идут поставки самого современного вооружения. Также КНР проводит красную черту, за которую никому не даст зайти, играя мускулами у границ стратегических партнёров Вашингтона.
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