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Морская пехота Тихоокеанского флота провела в зимнем периоде обучения 35 различных учений
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Морская пехота Тихоокеанского флота провела в зимнем периоде обучения 35 различных учений 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе полевых выходов выполнено около 2000 боевых упражнений, проведено 20 тактико-специальных занятий по погрузке и выгрузке техники и личного состава на большие десантные корабли.
В рамках зимнего периода обучения морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморском крае и на Камчатке провели 35 учений различного уровня, в том числе два батальонно-тактических с боевой стрельбой.
Морпехи решали практические задачи на приморских полигонах Бамбурово, Горностай и на морском десантном полигоне у мыса Клерка, а также на камчатском полигоне Радыгино.
В ходе полевых выходов выполнено около 2000 боевых упражнений, проведено 20 тактико-специальных занятий по погрузке и выгрузке техники и личного состава на большие десантные корабли.
За учебное полугодие морские пехотинцы ТОФ выполнили более 2300 прыжков с парашютом.
В зимнем учебном периоде в части береговых войск флота поступили на вооружение танки Т-80БВ и новые бронетранспортёры БТР-82А.
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