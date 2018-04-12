Морская пехота Тихоокеанского флота провела в зимнем периоде обучения 35 различных учений

В ходе полевых выходов выполнено около 2000 боевых упражнений, проведено 20 тактико-специальных занятий по погрузке и выгрузке техники и личного состава на большие десантные корабли.

В рамках зимнего периода обучения морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморском крае и на Камчатке провели 35 учений различного уровня, в том числе два батальонно-тактических с боевой стрельбой.

Морпехи решали практические задачи на приморских полигонах Бамбурово, Горностай и на морском десантном полигоне у мыса Клерка, а также на камчатском полигоне Радыгино.

В ходе полевых выходов выполнено около 2000 боевых упражнений, проведено 20 тактико-специальных занятий по погрузке и выгрузке техники и личного состава на большие десантные корабли.

За учебное полугодие морские пехотинцы ТОФ выполнили более 2300 прыжков с парашютом.

В зимнем учебном периоде в части береговых войск флота поступили на вооружение танки Т-80БВ и новые бронетранспортёры БТР-82А.