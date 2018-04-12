Лётчики-истребители морской авиации ТОФ завершили подготовку к длительным полетам с дозаправкой в воздухе

Экипажи перехватчиков МиГ-31 отработали дозаправку как одиночно, так и в составе пар в различных метеоусловиях. Кроме того, летчики-истребители впервые выполняли такую задачу в ночных условиях.

На Камчатке лётчики отдельного смешанного полка Тихоокеанского флота завершили подготовку экипажей высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 к дозаправке в воздухе для осуществления ими длительных перелетов.

В ходе учебных полетов экипажи самолетов МиГ-31 тренировались приближаться к выпущенной штанге воздушного танкера Ил-78М, контактировать с конус-датчиком заправщика, после чего выдерживать место в строю. Дозаправка проходила на высотах от 6000 до 8500 метров на скорости около 500 километров в час.

Экипажи перехватчиков МиГ-31 отработали дозаправку как одиночно, так и в составе пар в различных метеоусловиях. Кроме того, летчики-истребители впервые выполняли такую задачу в ночных условиях.

Всего истребителями было выполнено около 40 вылетов и проведено около 50 контактов. Общий налет экипажей составил более 40 часов.

В завершении программы подготовки для совершенствования полученных навыков экипажи МиГ-31 приняли участие в тренировке сил противовоздушной обороны (ПВО) в арктической зоне, в ходе которой впервые осуществили беспосадочный перелет с аэродрома Елизово в район Арктики с двумя дозаправками. Дальность беспосадочного полета составила превысила 4000 километров.

Воздушная дозаправка топлива является необходимым элементом подготовки летчиков-истребителей, позволяющей значительно увеличить боевой радиус действий самолетов и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.