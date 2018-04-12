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С-400 и «Панцири-С» прошли колоннами под Санкт-Петербургом
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С-400 и «Панцири-С» прошли колоннами под Санкт-Петербургом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На военном аэродроме в поселке Горелово экипажи боевых машин выстроили технику в колонны.
Первая репетиция парада Победы прошла под Санкт-Петербургом. На военном аэродроме в поселке Горелово экипажи боевых машин выстроили технику в колонны. От водителей требовалась ювелирная точность. Для них важно выдерживать не только интервалы, но скорость прохождения.
9 мая по центру Санкт-Петербурга проедут бронетранспортеры БТР-82А, универсальные бронированные автомобили повышенной проходимости «Тайфун-К». В параде будут принимать участие специальные транспортные средства «Тигр», боевые машины реактивной артиллерии БМ-21 «Торнадо», а также пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и другие машины.
Всего в параде будет представлено 95 единиц техники.
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