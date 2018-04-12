Петербургский Парад Победы отрепетируют на аэродроме в Горелово

Петербурге состоится первая репетиция Парада Победы, сообщают «Невские новости». Она начнется 12 апреля на аэродроме в поселке Горелово.

В репетиции примут участие тяжелые боевые машины — бронетранспортеры БТР-82А, универсальные бронированные автомобили повышенной проходимости «Тайфун-К», специальные транспортные средства «Тигр», боевые машины реактивной артиллерии БМ-21 «Торнадо», пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и другие.

Всего в этом году в параде будет задействовано 95 единиц техники.

Парад Победы пройдет 9 мая на Дворцовой площади.