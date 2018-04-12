BrahMos Aerospace: ВВС России проявляют интерес к авиационной версии ракеты BrahMos

ЧЕННАИ / Индия /. 12 апреля. / ТАСС /. Российские ВВС проявляют заинтересованность в приобретении авиационной версии крылатой ракеты BrahMos, и компания BrahMos Aerospace рассчитывает, что эта заинтересованность принесет результат. Об этом сообщил в четверг ТАСС генеральный директор компании Судхир Мишра в кулуарах международной оборонной выставки Defexpo-2018, которая проходит в Ченнаи.

"ВВС России имеют большой интерес в размещении ракет BrahMos на истребителях "Сухой" , — сказал Мишра.

"Мы проводим несколько новых испытаний этих ракет. Все эти испытания должны завершиться в этом году. И после завершения этих испытаний мы намерены обратиться к ВВС России о начале переговоров на эту тему", — добавил Мишра.

В настоящее время ВВС Индии модифицировали два истребителя Су-30МКИ для применения авиационных крылатых ракет BrahMos. Модернизация остальных 48 самолетов начнется сразу же после принятия на вооружение этой ракеты.