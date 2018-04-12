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BrahMos Aerospace начала работу по поставке ВВС Индии ракеты BrahMos
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BrahMos Aerospace начала работу по поставке ВВС Индии ракеты BrahMos 

ТАСС 1 час назад
ЧЕННАИ /Индия/. 12 апреля. /ТАСС/. Совместная российско-индийская компания BrahMos Aerospace уже ведет работу по поставке ВВС Индии авиационной версии крылатой ракеты BrahMos. Об этом сообщил в четверг ТАСС генеральный директор компании Судхир Мишра.
"Как вы знаете, мы уже провели успешные испытания ракеты с Су-30. Индийские ВВС продемонстрировали интерес к этой системе, они разместили заказ на эти ракетные системы, и мы сейчас в процессе по поставке ВВС этих ракет", — сказал Мишра в кулуарах международной оборонной выставки Defexpo-2018, которая проходит в Ченнаи.
"Я не имею права назвать вам точную цифру, сколько ракет намерены закупить ВВС Индии, но скажу, что речь идет о многих и многих десятках ракет", — добавил Мишра.
В настоящее время ВВС Индии модифицировали два истребителя Су-30МКИ для применения авиационных крылатых ракет BrahMos. Модернизация остальных 48 самолетов начнется сразу же после принятия на вооружение этой ракеты.
Совместное российско-индийское предприятие BrahMos было создано в 1998 году. Предприятие получило название в честь рек Брахмапутры и Москвы. Основным проектом предприятия стала работа над сверхзвуковой крылатой ракетой, получившей аналогичное название.
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