BrahMos Aerospace начала работу по поставке ВВС Индии ракеты BrahMos

ЧЕННАИ / Индия /. 12 апреля. / ТАСС /. Совместная российско-индийская компания BrahMos Aerospace уже ведет работу по поставке ВВС Индии авиационной версии крылатой ракеты BrahMos. Об этом сообщил в четверг ТАСС генеральный директор компании Судхир Мишра.

"Как вы знаете, мы уже провели успешные испытания ракеты с Су-30. Индийские ВВС продемонстрировали интерес к этой системе, они разместили заказ на эти ракетные системы, и мы сейчас в процессе по поставке ВВС этих ракет", — сказал Мишра в кулуарах международной оборонной выставки Defexpo-2018, которая проходит в Ченнаи.

"Я не имею права назвать вам точную цифру, сколько ракет намерены закупить ВВС Индии, но скажу, что речь идет о многих и многих десятках ракет", — добавил Мишра.

В настоящее время ВВС Индии модифицировали два истребителя Су-30МКИ для применения авиационных крылатых ракет BrahMos. Модернизация остальных 48 самолетов начнется сразу же после принятия на вооружение этой ракеты.