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Украинские военные строят понтонные переправы в Донбасс
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Украинские военные строят понтонные переправы в Донбасс 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Разведка Донецкой и Луганской народных республик подозревает ВСУ в подготовке наступления на позиции ополченцев.
По данным разведки ЛДНР, личный состав ВСУ пополнен подразделениями «солдат удачи» и тяжелой техникой. Военные аналитики Донбасса считают, что ВСУ готовит весной уже этого года массированное наступление на народные республики.
Аналитики ссылаются на данные, которые поступают от жителей оккупированной частями ВСУ территории Донбасса. В частности, из Херсонской области поступают сообщения о выдвижении в сторону Донбасса. 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, туда же идут составы с ее техникой.
Кроме того, ранее «Военное телевидение Украины» опубликовало на Youtube видеоролик, на котором демонстрируется сооружение понтонной переправы через Северный Донец. Сюжет «Суровые будни войсковых инженеров» сообщает, что понтонные переправы сооружаются для нужд АТО, но ими могут воспользоваться и местные жители.
Донецкие ополченцы резонно замечают, что по таким мостам могут передвигаться не только крестьяне на мотоциклах, но также танки и другая военная техника.
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