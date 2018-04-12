Индия локализует производство российских танковых боеприпасов «Манго»

"На сегодняшний день этот контракт реализуется. Завершена сборка партии из крупноузловых комплектов, она прошла приемо-сдаточные испытания", — сказал он на выставке Defexpo-2018.

Следующий этап — создание партии из мелкоузловых комплектов. Параллельно с этим на индийские предприятия поступает дополнительное российское оборудование для того, чтобы приступить к последнему этапу контракта — локализации производства.

Кроме этого, обсуждается возможная модернизация «Манго», чтобы производить в Индии снаряды с улучшенными тактико-техническими характеристиками.