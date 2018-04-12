Хабаровск на Параде Победы впервые увидит «Солнцепёк»

Новая военная российская техника включена в состав механизированной колонны для участия в главном дальневосточном Параде Победы. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев, впервые по площади Ленина Хабаровска пройдут тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», БТР-82А, армейский мотовездеход АМ-1, комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер-2» и «Инфауна».

— Всего в военном параде в дальневосточной столице планируется задействовать более 100 единиц вооружения и военной техники, — подчеркнул полковник Александр Гордеев . — В колонне пройдут также танки Т-80 и Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки МСТА-С, бронетранспортеры БТР-80, противотанковые пушки МТ-12 «рапира», буксируемые гаубицы 2А65, Д-30, реактивные системы залпового огня Торнадо-Г, ОТРК «Искандер», ЗРС С-300 ПС, ЗРК «Тор».

Ранее штаб Восточного военного округа заявил о том, что 9 мая 2018 года в Хабаровске впервые в параде войск местного гарнизона примут участие женщины, проходящие службу в медицинском отряде специального назначения ВВО. В торжественном марше по площади Ленина пройдёт около 2 тыс. военнослужащих. Подготовка техники к параду проходит на базе аэродрома «Калинка», водители и механики ежедневно тренируются для отработки синхронности.