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Глава Укроборонпрома сообщил о поставках Индии военной продукции на $400 млн
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Глава Укроборонпрома сообщил о поставках Индии военной продукции на $400 млн 

RT на русском 28 минут назад
Предприятия военно-промышленного комплекса Украины за три года экспортировали в Индию военную продукцию, общая стоимость которой составила около $400 млн Об этом заявил генеральный директор «Укроборонпрома» Павел Букин.
По его словам, около $200 млн из этой суммы заработало николаевское госпредприятие «Зоря»—«Машпроект», экспортировавшее в Индию газовые турбины для боевых кораблей, передаёт УНИАН.
В «Укроборонпроме» заявили, что наиболее перспективные направления в военно-техническом сотрудничестве Украины с Индией — это оказание услуг авиаремонта и модернизации парка самолётов, совместные разработки авиатехники, а также продвижение украинских высокоточных вооружений и общие проекты в области средств связи.
Ранее стало известно, что на Украине начались испытания ракетного комплекса «Ольха»/
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