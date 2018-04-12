Глава Укроборонпрома сообщил о поставках Индии военной продукции на $400 млн

Предприятия военно-промышленного комплекса Украины за три года экспортировали в Индию военную продукцию, общая стоимость которой составила около $400 млн Об этом заявил генеральный директор «Укроборонпрома» Павел Букин.

По его словам, около $200 млн из этой суммы заработало николаевское госпредприятие «Зоря»—«Машпроект», экспортировавшее в Индию газовые турбины для боевых кораблей, передаёт УНИАН

В «Укроборонпроме» заявили, что наиболее перспективные направления в военно-техническом сотрудничестве Украины с Индией — это оказание услуг авиаремонта и модернизации парка самолётов, совместные разработки авиатехники, а также продвижение украинских высокоточных вооружений и общие проекты в области средств связи.

Ранее стало известно, что на Украине начались испытания ракетного комплекса «Ольха»/