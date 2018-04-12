Ещё
Неатомный флот для «Ямал СПГ». «Надым» начнет работу в июле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неатомный флот для «Ямал СПГ». «Надым» начнет работу в июле 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Атомфлот планирует развивать неатомный портовый флот. Об этом сообщил директор по технической эксплуатации флота ФГУП «Атомфлот» Олег Дарбинян на восьмой Международной конференции «Логистика в Арктике».
«В ближайшем будущем «Ямал СПГ» потребует новых судов. Нами принято решение построить свой новый неатомный портовый флот: два буксира ледового класса мощностью 5 МВт, два ледокольных усиленных буксира мощностью 7 МВт и портовый ледокол мощностью 12 МВт», — сказал Олег Дарбинян.
По его словам, три буксира уже работают в порту Сабетта, — сообщает ИАА «ПортНьюс». Четвертый — «Надым» на этой неделе спустят на воду, окончание строительства назначено на 25 мая 2018 года. К работе в Сабетте он должен приступить с 1 июля. Портовый ледокол планируют сдать в конце этого года.
Олег Дарбинян сообщил, что Атомфлот считает необходимым строительство четырех ледоколов на сжиженном природном газе мощностью 40 МВт.
«Основная проблема — это выстроить логистику, чтобы понять число ледоколов, необходимое для выполнения всех задач. Но уже сейчас ясно, что нам точно понадобится ледокол мощностью 40 МВт, работающий на СПГ. Сейчас его проект находится в технической проработке. В перспективе необходимо будет четыре таких ледокола», — сказал Олег Дарбинян.
ИА Север-Пресс: последние новости
Минтранс повысит безопасность и эффективность мореплавания по Севморпути На Ямале заболеваемость ОРВИ и гриппом перешагнула эпидпорог В России обсуждается повышение подоходного налога до 15 процентов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля135
«РФ понесет от американцев большой ущерб»925
Российские корабли исчезли с базы Тартус706
США рассказали о возможности удара по военным РФ194
Что происходит с рублем50
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
02:35
Ещё одна космическая держава появилась в мире
Общество Наука
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение