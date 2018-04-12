Неатомный флот для «Ямал СПГ». «Надым» начнет работу в июле

Атомфлот планирует развивать неатомный портовый флот. Об этом сообщил директор по технической эксплуатации флота ФГУП «Атомфлот» Олег Дарбинян на восьмой Международной конференции «Логистика в Арктике».

«В ближайшем будущем «Ямал СПГ» потребует новых судов. Нами принято решение построить свой новый неатомный портовый флот: два буксира ледового класса мощностью 5 МВт, два ледокольных усиленных буксира мощностью 7 МВт и портовый ледокол мощностью 12 МВт», — сказал Олег Дарбинян.

По его словам, три буксира уже работают в порту Сабетта, — сообщает ИАА «ПортНьюс». Четвертый — «Надым» на этой неделе спустят на воду, окончание строительства назначено на 25 мая 2018 года. К работе в Сабетте он должен приступить с 1 июля. Портовый ледокол планируют сдать в конце этого года.

Олег Дарбинян сообщил, что Атомфлот считает необходимым строительство четырех ледоколов на сжиженном природном газе мощностью 40 МВт.

«Основная проблема — это выстроить логистику, чтобы понять число ледоколов, необходимое для выполнения всех задач. Но уже сейчас ясно, что нам точно понадобится ледокол мощностью 40 МВт, работающий на СПГ. Сейчас его проект находится в технической проработке. В перспективе необходимо будет четыре таких ледокола», — сказал Олег Дарбинян.