Минобороны России представило уникальный проект под названием «На пути к звёздам»

В специальном разделе на сайте министерства опубликованы рассекреченные архивные документы о Юрии Гагарине . Проект приурочен к Дню космонавтики. Бумаги рассказывают об офицерской службе первого человека, побывавшего на околоземной орбите.

В частности, можно увидеть приказ о присвоении Гагарину звания лейтенанта по окончании училища и зачислении в ВВС Северного Флота. А ещё — приказ от 12 апреля 1961 года о присвоении внеочередного воинского звания. Есть в разделе и публикации иностранных газет о полёте Гагарина, добавляет телеканал «Россия 24».