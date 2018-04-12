Сирия сегодня: САА взяла под полный контроль Восточную Гуту, Британия готова нанести удар по САР

Восточная Гута

Сирийская армия взяла под полный контроль город Дума , который был последним оплотом террористов в Восточной Гуте. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР Юрий Евтушенко.

«Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской арабской республики. Водруженный государственный флаг над зданием… города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно — над Восточной Гутой в целом», — рассказал он.

По словам Евтушенко, в освобожденный от террористов город теперь будут направлены подразделения российской военной полиции, которые будут следить за правопорядком при передаче Думы под контроль официального Дамаска. Кроме того, из Думы при активном содействии российского Центра продолжают выводить боевиков «Джейш аль-Ислам», сложивших оружие. Отмечается, что они сдали российской стороне свыше 400 единиц оружия, включая крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, штурмовые и снайперские винтовки.

Британия не против

Самолеты британских ВВС на Кипре в настоящий момент находятся в полной боевой готовности и могут в любой момент нанести удар по территории Сирии. Об этом пишет газета Times, ссылаясь на свои источники.

«Наши самолеты находятся на взлетно-посадочной полосе в Акротири (британская военная база на Кипре, — Прим. ФАН)», — приводит газета слова одного из источников в правительстве. «Мы готовы», — добавил он.

Сообщается, что британские эскадренные миноносцы Type 45 Destroyer и HMS Duncan также могут подключиться к военной операции в случае необходимости. Заметим, что ранее британские СМИ сообщали, ссылаясь на источники, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ направить к сирийским берегам британские подлодки.

США и Турция

Дональд Трамп обсудил «кризис в Сирии» с Эрдоганом, президенты двух стран договорились поддерживать тесный контакт вокруг ситуации в этой стране. Об этом сообщали в Белом доме по итогам состоявшегося телефонного разговора двух лидеров.

«Президент Дональд Трамп сегодня провел разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить текущий кризис в Сирии. Лидеры согласились поддерживать тесный контакт вокруг этой ситуации», — сообщила пресс-служба Белого дома, сообщение которой поступило РИА Новости.

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