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В Хабаровске в параде Победы впервые будет участвовать «Солнцепек»
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В Хабаровске в параде Победы впервые будет участвовать «Солнцепек» 

Российская Газета 7 минут назад
На параде войск Хабаровского гарнизона 9 мая Восточный военный округ покажет новейшую технику.
В составе механизированной колонны по площади имени Ленина впервые пройдут тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», БТР-82А, армейский мотовездеход АМ-1, УАЗ «Пикап», комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер-2» и «Инфауна».
— Всего в военном параде в Хабаровске 9 мая планируется задействовать более 100 единиц вооружения и военной техники, в частности, танки Т-80, Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки МСТА-С, противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», буксируемые гаубицы 2А65 и Д-30, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», зенитные ракетные системы С-300, зенитный ракетный комплекс «Тор», — сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев На аэродроме «Калинка» в пригороде Хабаровска сейчас проходят ежедневные тренировки механиков-водителей. Всего в военных парадах в ВВО будет задействовано более 330 единиц гусеничной и колесной техники.
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