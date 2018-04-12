Комплексы РЭБ впервые примут участие в параде Победы в Хабаровске

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», бронетранспортеры БТР-82А и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Леер-2» и «Инфауна» впервые примут участие в параде в День Победы в Хабаровске . Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.

"Впервые в составе механизированной колонны, которая будет задействована в параде войск Хабаровского гарнизона, по главной площади города Хабаровска пройдут тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», БТР-82А, армейский мотовездеход АМ-1, УАЗ «Пикап», комплексы РЭБ «Леер-2» и «Инфауна». Всего в военном параде в Хабаровске планируется задействовать более 100 единиц вооружения и военной техники", — сказал Гордеев.

Как сообщалось ранее, в параде в Хабаровске задействуют более 1,9 тыс. военнослужащих, в том числе более 1,3 тыс. — от Восточного военного округа.

Всего в парадах от округа задействуют более 7,5 тыс. военных и около 330 единиц боевой техники, еще порядка 2,8 тыс. человек будут представлять другие силовые ведомства.