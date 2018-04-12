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Комплексы РЭБ впервые примут участие в параде Победы в Хабаровске
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Комплексы РЭБ впервые примут участие в параде Победы в Хабаровске 

ТАСС 38 минут назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», бронетранспортеры БТР-82А и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Леер-2» и «Инфауна» впервые примут участие в параде в День Победы в Хабаровске. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.
"Впервые в составе механизированной колонны, которая будет задействована в параде войск Хабаровского гарнизона, по главной площади города Хабаровска пройдут тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», БТР-82А, армейский мотовездеход АМ-1, УАЗ «Пикап», комплексы РЭБ «Леер-2» и «Инфауна». Всего в военном параде в Хабаровске планируется задействовать более 100 единиц вооружения и военной техники", — сказал Гордеев.
Как сообщалось ранее, в параде в Хабаровске задействуют более 1,9 тыс. военнослужащих, в том числе более 1,3 тыс. — от Восточного военного округа.
Всего в парадах от округа задействуют более 7,5 тыс. военных и около 330 единиц боевой техники, еще порядка 2,8 тыс. человек будут представлять другие силовые ведомства.
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