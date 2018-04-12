В Приамурье более 1 тыс. военных отразят наступление крупных сил условного противника

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Более 1 тыс. военнослужащих мотострелкового соединения Восточного военного округа подняли по тревоге в рамках учений. Им предстоит отразить наступление крупных сил условного противника. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.

"В Амурской области подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа подняты по тревоге в рамках стартовавших тактических учений. В мероприятиях принимает участие более 1 тыс. военнослужащих и около 200 единиц боевой техники

По замыслу учения, в течение недели тактическим группам предстоит отражать наступление крупных сил противника используя опыт современных военных конфликтов", — сообщил Гордеев.

Сейчас подразделения совершают комбинированный марш на штатной технике и железнодорожным транспортом на полигон. Одновременно военные тренируются отражать удары авиации «противника» и диверсии разведывательных групп, а также управлять подразделениями в условиях активного радиоподавления связи «вражескими» средствами радиоэлектронной борьбы.

В учениях задействуют танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки «Акация» и минометы «Сани», реактивные системы «Град», зенитные установки «Шилка» и переносные зенитные ракетные комплексы «Игла». Маневры завершатся боевыми стрельбами.