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Расчеты С-300 под прикрытием ЗПРК «Панцирь» отбили атаку условного «противника» в Ростовской области
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Расчеты С-300 под прикрытием ЗПРК «Панцирь» отбили атаку условного «противника» в Ростовской области 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В учениях приняли участие более 300 военнослужащих, а также почти 100 единиц военной техники.
Тактическое учение по обнаружению и уничтожению воздушных целей условного «противника» начались в Ростовской области. В нем принимают участие соединения противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
В ходе учений расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 совершили марш в заданный район. Там им предстояло отработать задачи по развертыванию позиций на неподготовленной местности. Расчеты ЗРК С-300 работали под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».
Вместе с тем, на марше военнослужащие отбили атаку диверсионно-разведывательной группы условного «противника», которая пыталась сорвать развертывание комплексов, а также не допустить уничтожения своих летательных аппаратов.
Боевые расчеты ЗПРК «Панцирь» в ходе учения обеспечивали контроль воздушного пространства в районе позиций С-300. Ими также были выполнены задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению малоразмерных целей, которые имитировали беспилотные летательные аппараты «противника».
Кроме того, военнослужащие выполняли нормативы по перезагрузке ракетно-пушечного вооружения ЗРПК «Панцирь» с транспортно-заряжающих машин.
Все задачи на учениях были выполнены успешно. Уточняется, что в них приняли участие более 300 военнослужащих, а также почти 100 единиц военной техники.
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