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В Арктике появятся необитаемые подводные аппараты
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Береговая охрана США будет использовать необитаемые подводные аппараты в Арктике 

ТАСС 1 час назад
Фото: wikipedia.org
Береговая охрана США намерена в недалеком будущем приступить к применению необитаемых подводных аппаратов в Арктике. Об этом сообщил в среду в интервью небольшой группе журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, командующий американской Береговой охраной адмирал Пол Зукунфт.
Согласно изложенной им информации, Береговая охрана, которая является в США одним из пяти видов национальных Вооруженных сил — наряду с сухопутными войсками, ВМС, ВВС и Корпусом морской пехоты — ориентируется на то, чтобы переходить в ближайшее время к применению трех основных видов робототехники. Речь идет о небольших беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), более крупных таких устройствах, способных значительно дольше находиться в воздухе, а также необитаемых подводных аппаратах, пояснил американский военачальник.
Как он уточнил, Береговая охрана уже сейчас осваивает БПЛА ScanEagle, размещающиеся на борту сторожевых кораблей. Эти устройства могут находиться в воздухе шесть-семь часов, и на каждом корабле Береговой охраны предполагается устанавливать 5 этих БПЛА, заявил адмирал.
"Наш следующий подход — это получение беспилотного летательного аппарата дальнего радиуса действия наземного базирования, обладающего способностью находиться в воздухе свыше 20 часов. Этот аппарат будет базироваться в одной из стран, являющихся нашим партнером, чтобы он не тратил основное [рабочее] время на перелет из США [в пункт назначения], а базировался настолько близко к источнику, насколько возможно. Мы уже делали такое в Сальвадоре, используя аппараты MCQ-9 Predator. Эти дроны ведут исключительно наблюдение, но нам необходимо больше таких возможностей", — отметил глава Береговой охраны.
"Есть и другие технологии, включая автономные корабли, которые могут быть использованы как платформы для ведения разведки, — продолжал Зукунфт. — Мы до этого еще не дошли, поскольку это пока сравнительно новая технология".
"Кроме того, имеются подводные необитаемые аппараты; есть благоприятные возможности использования таких платформ в Арктике", — подчеркнул адмирал. При этом он указал, что лишь "около 5% Арктики картографировано в соответствии со стандартами XXI века".
"Неужели хочется заниматься такой работой в чрезвычайно суровых условиях? Эту задачу могут решать необитаемые аппараты, предоставляя искомые данные, и мы хотели бы придать такие возможности своим ледоколам", — добавил Зукунфт.
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