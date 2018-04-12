В Арктике появятся необитаемые подводные аппараты

Береговая охрана США будет использовать необитаемые подводные аппараты в Арктике

Береговая охрана США намерена в недалеком будущем приступить к применению необитаемых подводных аппаратов в Арктике. Об этом сообщил в среду в интервью небольшой группе журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, командующий американской Береговой охраной адмирал Пол Зукунфт.

Согласно изложенной им информации, Береговая охрана, которая является в США одним из пяти видов национальных Вооруженных сил — наряду с сухопутными войсками, ВМС, ВВС и Корпусом морской пехоты — ориентируется на то, чтобы переходить в ближайшее время к применению трех основных видов робототехники. Речь идет о небольших беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), более крупных таких устройствах, способных значительно дольше находиться в воздухе, а также необитаемых подводных аппаратах, пояснил американский военачальник.

Как он уточнил, Береговая охрана уже сейчас осваивает БПЛА ScanEagle, размещающиеся на борту сторожевых кораблей. Эти устройства могут находиться в воздухе шесть-семь часов, и на каждом корабле Береговой охраны предполагается устанавливать 5 этих БПЛА, заявил адмирал.

"Наш следующий подход — это получение беспилотного летательного аппарата дальнего радиуса действия наземного базирования, обладающего способностью находиться в воздухе свыше 20 часов. Этот аппарат будет базироваться в одной из стран, являющихся нашим партнером, чтобы он не тратил основное [рабочее] время на перелет из США [в пункт назначения], а базировался настолько близко к источнику, насколько возможно. Мы уже делали такое в Сальвадоре, используя аппараты MCQ-9 Predator. Эти дроны ведут исключительно наблюдение, но нам необходимо больше таких возможностей", — отметил глава Береговой охраны.

"Есть и другие технологии, включая автономные корабли, которые могут быть использованы как платформы для ведения разведки, — продолжал Зукунфт. — Мы до этого еще не дошли, поскольку это пока сравнительно новая технология".

"Кроме того, имеются подводные необитаемые аппараты; есть благоприятные возможности использования таких платформ в Арктике", — подчеркнул адмирал. При этом он указал, что лишь "около 5% Арктики картографировано в соответствии со стандартами XXI века".