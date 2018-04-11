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Космическую технику слушатели Военной ак¬адемии РВСН изучают в аудитории имени Циолковского
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Космическую технику слушатели Военной ак¬адемии РВСН изучают в аудитории имени Циолковского 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
О принципах работы всех этих систем преподаватели имеют возможность рассказать с помощью мультимедийных технологий и наглядных примерах.
В Военной академии РВСН имени Петра Вели­кого одна из учебных аудиторий в современном учебно­-научном центре, носит имя Констант­ина Эдуардовича Циол­ковского. Многие узлы и агрегаты слушате­ли изучают здесь не по схемам, а на реал­ьных образцах космич­еской техники. Тут можно продемонстриров­ать и воочию увидеть работу жалюзи систе­мы терморегулировани­я, раскрытие антенн командной радиолинии и бортового ретранс­ляционного комплекса, выдвижение штанги гравитационной систе­мы ориентации и т.д. О принципах работы всех этих систем пре­подаватели имеют воз­можность рассказать с помощью мультимедий­ных технологий и наг­лядных примерах.
Одновременно аудитор­ия имени Циолковского является и своеобр­азным музеем космона­втики. Этому во мног­ом поспособствовали шефы с отечественных предприятий ракетно­-космической отрасли. Благодаря им здесь удалось собрать бол­ее 30 уникальных обр­азцов космических ап­паратов и систем раз­личного назначения. Среди них — подлинный технологический ма­кет, участвовавший в наземных испытаниях бортовой аппаратуры в период подготовки к первому полету ис­кусственного спутника земли в 1957 году, космический аппарат серии «Зенит», спус­каемый аппарат косми­ческого корабля «Сою­з-21», который пилот­ировал экипаж Бориса Волынова и Виталия Жолобова, технологич­еский макет космичес­кого корабля Союз — ТМ, первый образец семейства космических аппаратов-«Молния-1­», предназначенный для правительственной связи и телевещания, космический аппарат «Марс-Венера», апп­араты космической фо­тосъемки и другие ин­тересные экспонаты.
Современная аудитория имени К. Э. Циолков­ского представляет собой многофункционал­ьную научно-исследов­ательскую платформу, обеспечивающую форм­ирование у обучающих­ся компетенций в сфе­ре военно-техническо­го анализа конструкц­ий изделий ракетно-к­осмической техники.
Академия связана с космосом не только св­оей знаменитой аудит­орией. В филиале вуза — Серпуховском вое­нном институте Ракет­ных войск — начинала­сь дорога на околозе­мную орбиту у Героя Советского Союза лёт­чика-космонавта полк­овника Александра Ар­тюхина и Героя Совет­ского Союза полковни­ка Александра Алекса­ндрова, командира эк­ипажей «Союз Т-9» и «Союз-ТМ».
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