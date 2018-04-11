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В США заявили, что Северный морской путь должен быть международным
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В США заявили, что Северный морской путь должен быть международным 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Северный морской путь должен быть транспортной артерией, открытой для всего мирового сообщества. Об этом заявил в среду в интервью небольшой группе журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, командующий Береговой охраной США адмирал Пол Зукунфт.
Он подтвердил, что американские Вооруженные силы по-прежнему не намерены проводить в Арктике операции, отстаивающие принцип свободы судоходства, подобно тому, как это происходит в Южно-Китайском море.
"В настоящее время нет нажима, направленного на то, чтобы проводить учения по обеспечению свободы мореплавания в Арктике. Однако… подход США заключается в том, что Северный морской путь должен быть открытым как международный водный коридор для, если угодно, транзитного прохода — по мере того, как мы видим этот участок освобождающимся от льда. Но сейчас нет установленного плана, предусматривающего проведение учений по обеспечению свободы мореплавания [в этом районе]", — заявил американский военачальник.
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