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Нетаньяху сказал Путину, что Израиль не даст Ирану закрепиться в Сирии
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Нетаньяху сказал Путину, что Израиль не даст Ирану закрепиться в Сирии 

ТАСС 1 час назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал в среду президенту России Владимиру Путину, что еврейское государство не позволит Ирану закрепиться в военном отношении в Сирии. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина в распространенном в среду коммюнике.
"Нетаньяху сегодня вечером говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, — говорится в документе. — Премьер-министр вновь заявил, что Израиль не позволит Ирану установить военное присутствие в Сирии".
Ранее сегодня в пресс-службе Кремля заявили, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону обсудили ситуацию в Сирии, российский лидер призвал воздерживаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в этой стране.
9 апреля по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс был нанесен массированный ракетный удар, Сирия возложила ответственность за него на Израиль. Минобороны РФ сообщило, что два самолета F-15 ВВС Израиля, находясь в небе над Ливаном, выпустили по аэродрому восемь ракет, пять из которых были уничтожены сирийскими подразделениями ПВО.
10 апреля министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что не знает о том, кто атаковал аэродром Т-4.
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