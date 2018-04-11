В рамках подготовки к пожароопасному сезону сотрудники Саратовского филиала «Оборонлес» Минобороны России приняли участие в учениях

Всего в учениях приняли участие более сорока человек, было задействовано семь единиц пожарной и вспомогательной техники.

6 апреля 2018 года сотрудники Саратовского филиала ФГАУ «Оборонлес» совместно с воинской частью провели командно-штабные учения по отработке взаимодействия и слаженности сил и средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами.

По легенде, в результате неосторожного обращения с огнем при проведении сельскохозяйственных работ на сопредельной территории загорелась сухая трава. Саратовский филиал «Оборонлес» и пожарное формирование воинской части оперативно локализовали и ликвидировали условный пожар. Всего в учениях приняли участие более сорока человек, было задействовано семь единиц пожарной и вспомогательной техники. После отработки навыков по тушению возгорания был организован смотр техники, пожарного и спасательного оборудования, применяемого при тушении лесных пожаров.