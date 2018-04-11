Ещё
В КВЦ «Патриот» прошло заседание Межведомственного совета по обеспечению единства измерений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В КВЦ «Патриот» прошло заседание Межведомственного совета по обеспечению единства измерений 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
11 апреля на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» прошло заседание Межведомственного совета по обеспечению единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации.
11 апреля на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» прошло заседание Межведомственного совета по обеспечению единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации.
В работе Межведомственного совета приняли участие представители органов военного управления и учреждений Минобороны России, Федеральных агентств и ведомств, акционерных обществ и других организаций участвующих в решении задач обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности государства.
Заседание открыл заместитель Председателя Межведомственного совета, начальник Управления метрологии Вооруженных Сил Российской Федерации — начальник метрологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Игорь Лесун, который передал участникам Совета приветствие заместителя Министра обороны России, председателя Межведомственного совета генерала армии Дмитрия Булгакова.
Обращаясь к участникам заседания полковник И. Лесун во вступительном слове отметил, что Межведомственный совет по обеспечению единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации был создан по поручению заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Рогозина в целях выработки предложений по повышению эффективности метрологического обеспечения разработки, испытаний и производства вооружения, военной и специальной техники.
«Это наше второе заседание. Первое заседание Межведомственного совета состоялось в августе 2017 года в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2017», — добавил он.
С докладом: «Об итогах выполнения решений заседания Межведомственного совета по обеспечению единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации, принятых 25 августа 2017 г.» выступил секретарь совета С. А. Денисенко.
С докладами о проблемных вопросах по обеспечению единства измерений выступили главный научный сотрудник концерна «Электроприбор» Валерий Грановский, представитель Департамента государственной политики в области технического регулирования и обеспечения единства измерений Минпромторга России Михаил Летуновский.
О ходе работ по определению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в новых эталонах и средствах измерений, подвижных лабораториях измерительной техники необходимых для комплектования существующих и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники и подготовки проекта доклада в Правительство Российской Федерации доложил представитель Управления метрологии Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Николай Назаров.
По итогам заседания Межведомственного совета был утверждён протокол, включивший в себя все предложения поступившие в ходе работы Совета.
ТК «Звезда»: последние новости
Россия представит на выставке в Индии новейшие фрегаты, вертолеты и танки С экипажами кораблей Крымской военно-морской базы проведены учения по постановке минных заграждений и борьбе с минной опасностью Зенитчики ЮВО на полигоне Капустин Яр в Астраханской области уничтожили БЛА условного противника
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев потребовал от Москвы уступок по газу105
Взлетевшая нефть воскресила рубль31
США прекратили выдавать визы сотрудникам «Аэрофлота»47
Мэй готова ударить по Сирии150
Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ303
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение