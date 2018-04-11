В КВЦ «Патриот» прошло заседание Межведомственного совета по обеспечению единства измерений

11 апреля на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» прошло заседание Межведомственного совета по обеспечению единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации

11 апреля на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» прошло заседание Межведомственного совета по обеспечению единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации.

В работе Межведомственного совета приняли участие представители органов военного управления и учреждений Минобороны России , Федеральных агентств и ведомств, акционерных обществ и других организаций участвующих в решении задач обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности государства.

Заседание открыл заместитель Председателя Межведомственного совета, начальник Управления метрологии Вооруженных Сил Российской Федерации — начальник метрологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Игорь Лесун, который передал участникам Совета приветствие заместителя Министра обороны России, председателя Межведомственного совета генерала армии Дмитрия Булгакова

Обращаясь к участникам заседания полковник И. Лесун во вступительном слове отметил, что Межведомственный совет по обеспечению единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации был создан по поручению заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Рогозина в целях выработки предложений по повышению эффективности метрологического обеспечения разработки, испытаний и производства вооружения, военной и специальной техники.

«Это наше второе заседание. Первое заседание Межведомственного совета состоялось в августе 2017 года в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2017», — добавил он.

С докладом: «Об итогах выполнения решений заседания Межведомственного совета по обеспечению единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации, принятых 25 августа 2017 г.» выступил секретарь совета С. А. Денисенко.

С докладами о проблемных вопросах по обеспечению единства измерений выступили главный научный сотрудник концерна «Электроприбор» Валерий Грановский, представитель Департамента государственной политики в области технического регулирования и обеспечения единства измерений Минпромторга России Михаил Летуновский.

О ходе работ по определению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в новых эталонах и средствах измерений, подвижных лабораториях измерительной техники необходимых для комплектования существующих и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники и подготовки проекта доклада в Правительство Российской Федерации доложил представитель Управления метрологии Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Николай Назаров

По итогам заседания Межведомственного совета был утверждён протокол, включивший в себя все предложения поступившие в ходе работы Совета.