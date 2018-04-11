Ещё
Очередные AH-64E Guardian для Индонезии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Очередные AH-64E Guardian для Индонезии 

AirCargoNews.ru 35 минут назад
Фото: AirCargoNews.ru
Авиация сухопутных войск Индонезии получила последние из заказанных ранее ударных вертолетов AH-64E Guardian. Последние пять ударных вертолетов AH-64E Guardian поступили на днях в Индонезию. Как и первых три винтокрылых машины этой модели, поставленные Джакарте в декабре прошлого года, они будут эксплуатироваться в 11-й авиационной эскадре сухопутных войск, базирующейся на территории Ahmad Yani Air Base в Семаранге. Имеются сведения, что в ближайшие несколько месяцев часть индонезийских Guardian будет переброшено в район архипелага Бунгуранг (Натуна). Целью такой операции является демонстрация прав Джакарты на регион, который стал предметом территориального спора Китая с другими государствами.
В будущем число ударных вертолетов AH-64E в авиации индонезийской армии может быть удвоено. Джакарта не исключает того, что сделает заказ на восемь очередных Guardian.
AirCargoNews.ru: последние новости
F-16 вместо МиГ-21 для ВВС Хорватии Wideroe получила первый Embraer 190-E2 Два грузовых Spartan для ВВС Замбии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ246
Часть сирийской боевой авиации перебросили на российскую базу162
Мэй готова ударить по Сирии100
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля177
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН86
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение