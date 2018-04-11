Очередные AH-64E Guardian для Индонезии

Авиация сухопутных войск Индонезии получила последние из заказанных ранее ударных вертолетов AH-64E Guardian. Последние пять ударных вертолетов AH-64E Guardian поступили на днях в Индонезию. Как и первых три винтокрылых машины этой модели, поставленные Джакарте в декабре прошлого года, они будут эксплуатироваться в 11-й авиационной эскадре сухопутных войск, базирующейся на территории Ahmad Yani Air Base в Семаранге. Имеются сведения, что в ближайшие несколько месяцев часть индонезийских Guardian будет переброшено в район архипелага Бунгуранг (Натуна). Целью такой операции является демонстрация прав Джакарты на регион, который стал предметом территориального спора Китая с другими государствами.

В будущем число ударных вертолетов AH-64E в авиации индонезийской армии может быть удвоено. Джакарта не исключает того, что сделает заказ на восемь очередных Guardian.