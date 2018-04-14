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В Пентагоне назвали цели ракетных ударов в Сирии
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В Пентагоне назвали цели ракетных ударов в Сирии 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
В 4:00 по московскому времени США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по двум объектам в Сирии.
"Силы трех стран были интегрированы на стадии планирования и осуществления операции. Цели непосредственно связаны с химическими программами сирийского режима. Мы постарались минимизировать риск для гражданского населения", — сообщил председатель Комитета начальников штабов Джозеф Данфорд.
По его словам, первая цель — это научно исследовательский центр в районе Дамаска. Данный объект был центром для разработки, исследований и производства химических и биологических технологий. Вторая цель — объект для хранения химических веществ к западу от Хомса, пишет ТАСС, ссылаясь на слова американского генерала.
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