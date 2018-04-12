Европа купит у России 11 ракет «Протон Средний»

«Ведутся переговоры о заключении контракта на 11 пусков ракет-носителей «Протон Средний» для пополнения орбитальной группировки OneWeb», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, пуски планируется проводить с 2020-х годов. Общая сумма сделки превысит 500 миллионов долларов, что, в случае ее заключения, станет самым крупным контрактом в истории ракет «Протон». Переговоры с OneWeb ведет дочерняя структура «Центра Хруничева» зарегистрированная в США компания ILS (International Launch Services). Таким образом, отмечает источник, OneWeb планирует вывести в космос гораздо больше спутников, чем планировалось изначально.

В июне 2015 года компании Arianespace и OneWeb объявили о заключении контракта на запуск космических аппаратов мобильной спутниковой связи OneWeb. Для этого Arianespace собирается купить у России 21 ракету-носитель «Союз». Контракт предполагает развертывание в период с 2017 по 2019 год, как ожидается, крупнейшей в мире орбитальной группировки в составе 672 аппаратов. Масса каждого из них, оснащенного фазированной излучающей решеткой Кu-диапазона, равна 150 килограммам.

Ракеты должны будут выводить данные аппараты на целевую околополярную орбиту высотой 1200 километров в составе комплексной головной части массой до 5,5 тонны. При этом не менее 15 пусков осуществят с космодрома Байконур (остальные — с Куру и Восточного). В случае успешного выполнения сторонами контракта предусмотрена возможность его продления еще на пять пусков ракет «Союз» после 2020 года.

Франция) Первый демонстрационный старт намечен на конец 2017 года. Спутники для него будут изготовлены в Тулузе компанией Airbus . Производство остальных аппаратов планируется затем развернуть во Флориде (США) на совместном предприятии Airbus и OneWeb.