Плечом к плечу с роботами

Министерство обороны сообщило, что в параде Победы в этом году впервые примут участие боевые роботизированные комплексы «Уран-6» и «Уран-9».

Робототехнические комплексы семейства «Уран» впервые были продемонстрированы широкой публике во время операции российской группировки войск в Сирийской Республике, где они принимали активное участие в разминировании освобожденной от боевиков Пальмиры.

— Уже в этом году планируется принять на вооружение инженерных подразделений российской армии «Уран-6», который прошел боевую проверку в Сирии и на Северном Кавказе. В соответствии с нашими планами по одному специальному подразделению будет в полках и бригадах, — сообщил начальник инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий

«Уран-6» представляет собой комплекс, оснащенный пятью различными сменными инструментами: бойковым, катковым и фрезерным тралами, а также бульдозерным отвалом и механическим схватом. Несколько видов тралов используются для обеспечения возможности работы с различными типами грунтов.

С виду робот-сапер похож на небольшой бульдозер.

Как сообщают разработчики машины, оператор самоходного робота может управлять им на удалении до 800 метров с помощью четырех видеокамер, обеспечивающих круговой обзор. Роботизированный саперный комплекс «Уран-6» в состоянии уничтожить любой взрывоопасный предмет. При этом робот обеспечивает полную безопасность личного состава.

Его «коллега» «Уран-9» предназначен для ведения разведки и поддержки передовых подразделений сухопутных войск. Масса машины 12 тонн, что позволяет перевозить ее практически всеми самолетами и вертолетами военно-транспортной авиации.

Вооружен «Уран-9» 30-миллиметровой автоматической пушкой, 7,65-миллиметровым пулеметом, а также противотанковым управляемым комплексом вооружения «Атака» и реактивными пехотными огнеметами «Шмель», так что по мощи один робот сопоставим с минометной батареей.

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