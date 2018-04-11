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Наземные испытания системы электроавтоматики для миссии «ЭкзоМарс-2020» начнутся 12 апреля
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Наземные испытания системы электроавтоматики для миссии «ЭкзоМарс-2020» начнутся 12 апреля 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 11 апреля. Наземные испытания опытного образца системы электроавтоматики, разработанной Ижевским радиозаводом для модуля аппарата «ЭкзоМарс-2020», начнутся 12 апреля. Об этом сообщили в среду в пресс-службе предприятия.
"В ходе испытаний международная команда разработчиков проведет отладку и стыковку аппаратуры c макетом десантного модуля, чтобы проверить взаимодействие научной и полетной систем. Параллельно завод приступает к созданию экспериментального и штатного образцов аппаратуры системы электроавтоматики, их изготовление планируется завершить до конца текущего года", — говорится в сообщении. Место проведения испытаний не указывается.
"Участие в совместной программе «ЭкзоМарс» Роскосмоса и Европейского космического агентства позволит нам получить ценный опыт сотрудничества с европейскими инженерами, отработать технологии завода в условиях дальнего космоса и упрочить свои позиции для участия в новых российских и международных космических проектах", — приводит пресс-служба слова главного конструктора Ижевского радиозавода Владимира Колотова.
"ЭкзоМарс" — совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства по исследованию Марса, его поверхности, атмосферы и климата. Первый этап проекта был запущен в 2016 году: 14 марта ракета-носитель «Протон— М» успешно стартовала с космодрома Байконур вместе с орбитальным модулем TGO и демонстрационным десантным модулем Schiaparelli.
Ижевский радиозавод работает в интересах ракетно-космической отрасли с 1961 года. Предприятие производит бортовые вычислительные комплексы, телеметрические системы, радиотехнические комплексы, системы видеоконтроля и ряд других систем, которые задействованы практически во всех национальных космических проектах. В 2016 году предприятие выиграло тендер и присоединилось к международной миссии по исследованию Марса.
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