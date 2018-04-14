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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь нарушений режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Латакия — пять, Алеппо — один, Дамаск — один. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинции: Хама — один, Дераа — один", — говорится в документе на сайте Минобороны.
Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Балас провинции Алеппо. Местному населению выдано 1,9 тонны продовольствия. Медицинскую помощь получили 114 человек.
В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2505.
Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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