Роскосмос планирует создать два-три холдинга с участием частного капитала

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Роскосмос планирует сформировать два-три конкурентоспособных на мировом уровне холдинга с участием частного капитала. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Игорь Комаров в интервью, опубликованном в среду на сайте «Российской газеты».

"Планируем сформировать два-три конкурентоспособных на мировом уровне холдинга с участием частного капитала, которые имели бы серьезный экспортный потенциал. А он у нас достаточно большой и постоянно растет. Скажем, если в 2016 году экспорт составил $1,3 млрд, то в 2017-м он вырос почти в полтора раза — до $1,9 млрд Направления, по которым Россия лидирует, — это, безусловно, пилотируемые программы и двигателестроение", — сказал Комаров.

По его словам, один из холдингов может быть в области приборостроения.