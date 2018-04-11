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Роскосмос планирует создать два-три холдинга с участием частного капитала
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Роскосмос планирует создать два-три холдинга с участием частного капитала 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Роскосмос планирует сформировать два-три конкурентоспособных на мировом уровне холдинга с участием частного капитала. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Игорь Комаров в интервью, опубликованном в среду на сайте «Российской газеты».
"Планируем сформировать два-три конкурентоспособных на мировом уровне холдинга с участием частного капитала, которые имели бы серьезный экспортный потенциал. А он у нас достаточно большой и постоянно растет. Скажем, если в 2016 году экспорт составил $1,3 млрд, то в 2017-м он вырос почти в полтора раза — до $1,9 млрд Направления, по которым Россия лидирует, — это, безусловно, пилотируемые программы и двигателестроение", — сказал Комаров.
По его словам, один из холдингов может быть в области приборостроения.
"Еще один логично сделать вокруг перспективной ракеты-носителя «Союз-5». Уже принято решение по двигателестроительному холдингу. При этом считаю ненужными серьезные изменения в отношении тех холдингов, которые занимаются боевой ракетной техникой и на 100% связаны с выполнением заказов Министерства обороны, доля которых в нашем «портфеле» довольно существенна", — отметил гендиректор Роскосмоса.
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