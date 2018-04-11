Система финмониторинга Гособоронзаказа позволила увеличить производственную дисциплину предприятий ОПК

Благодаря этой системе у Минобороны России появилась возможность работать с полной, своевременной и достоверной информацией о том, как расходуются бюджетные средства.

Система финансового мониторинга Гособоронзаказа (ГОЗ) была внедрена в Минобороны России в сентябре 2015 года по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации . Специальное программное обеспечение позволяет полностью контролировать движение денежных потоков, предназначенных для финансирования Гособоронзаказа.

Благодаря этой системе Минобороны России как государственный заказчик обрело «зрение». У военного ведомства появилась возможность работать с полной, своевременной и достоверной информацией о том, как расходуются бюджетные средства.

Кроме того, благодаря системе финмониторинга удалось снизить авансирование контрактов и повысить объем поставок вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ). Так, за три последних года поставки ВВСТ выросли с 34,4% в 2015 году до 73,3% в 2017 году.

Внедрение ЕИС ГОЗ обеспечило увеличение объема поставок техники при снижении объемов авансирования и позволило существенно повысить качество управленческих решений и финансовую дисциплину предприятий.