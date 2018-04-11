Зенитчики ЮВО на учении в Ростовской области отразили атаку средств воздушного нападения условного противника

Также боевые расчеты выполнили нормативы по перегрузке ракетно-пушечного вооружения ЗРПК «Панцирь» с транспортно-заряжающих машин.

Ростовской области началось тактическое учение по обнаружению и уничтожению воздушных целей условного противника с соединениями противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» совершили марш в заданный район, где отработали задачи по развертыванию позиций на неподготовленной местности.

На марше военнослужащие отбили атаку диверсионно-разведывательной группы условного противника, пытавшейся сорвать развертывание комплексов и не допустить уничтожения своих летательных аппаратов.

В ходе учения боевые расчеты ЗРПК «Панцирь» обеспечили контроль воздушного пространства в районе позиций С-300 и выполнили задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению малоразмерных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты противника.

Также военнослужащие выполнили нормативы по перегрузке ракетно-пушечного вооружения ЗРПК «Панцирь» с транспортно-заряжающих машин.

Зенитчики осуществили электронные пуски ракет ЗРПК «Панцирь», успешно поразив все воздушные цели, имитирующие летательные аппараты различных классов.

Всего на учение привлечено более 300 военнослужащих и около 100 единиц военной техники.