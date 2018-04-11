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Зенитчики ЮВО на учении в Ростовской области отразили атаку средств воздушного нападения условного противника
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Зенитчики ЮВО на учении в Ростовской области отразили атаку средств воздушного нападения условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Также боевые расчеты выполнили нормативы по перегрузке ракетно-пушечного вооружения ЗРПК «Панцирь» с транспортно-заряжающих машин.
В Ростовской области началось тактическое учение по обнаружению и уничтожению воздушных целей условного противника с соединениями противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» совершили марш в заданный район, где отработали задачи по развертыванию позиций на неподготовленной местности.
На марше военнослужащие отбили атаку диверсионно-разведывательной группы условного противника, пытавшейся сорвать развертывание комплексов и не допустить уничтожения своих летательных аппаратов.
В ходе учения боевые расчеты ЗРПК «Панцирь» обеспечили контроль воздушного пространства в районе позиций С-300 и выполнили задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению малоразмерных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты противника.
Также военнослужащие выполнили нормативы по перегрузке ракетно-пушечного вооружения ЗРПК «Панцирь» с транспортно-заряжающих машин.
Зенитчики осуществили электронные пуски ракет ЗРПК «Панцирь», успешно поразив все воздушные цели, имитирующие летательные аппараты различных классов.
Всего на учение привлечено более 300 военнослужащих и около 100 единиц военной техники.
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