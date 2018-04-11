Российских журналистов обстреляли в Сирии

Журналисты возвращались после подготовки сюжета о Восточной Гуте. В результате нападения корреспондент телеканала НТВ , а также операторы телеканалов «Россия 1» и «Звезда» получили легкие ранения ног. Кто именно напал на автобус, неизвестно, сообщается, что они были вооружены стрелковым оружием.

В Минобороны подчеркнули, что угрозы их жизни нет, в настоящее время журналистов эвакуируют в госпиталь для дальнейшего лечения. «Врачи российского центра примирения оказали пострадавшим при обстреле необходимую медпомощь», — сказали в ведомстве.