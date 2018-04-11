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Российских журналистов обстреляли в Сирии
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Российских журналистов обстреляли в Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Автобус с российскими журналистами обстреляли в Сирии, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
Журналисты возвращались после подготовки сюжета о Восточной Гуте. В результате нападения корреспондент телеканала НТВ, а также операторы телеканалов «Россия 1» и «Звезда» получили легкие ранения ног. Кто именно напал на автобус, неизвестно, сообщается, что они были вооружены стрелковым оружием.
В Минобороны подчеркнули, что угрозы их жизни нет, в настоящее время журналистов эвакуируют в госпиталь для дальнейшего лечения. «Врачи российского центра примирения оказали пострадавшим при обстреле необходимую медпомощь», — сказали в ведомстве.
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