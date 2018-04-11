Набор техспециалистов по обслуживанию самолётов будет ужесточён

Критерии набора технических специалистов по обслуживанию самолётов будут дополнены новыми положениями. Соответствующие изменения в Воздушный кодекс опубликованы на федеральном портале проектов нормативных актов.

На должности специалистов авиационного персонала не принимаются лица с непогашенной или неснятой судимостью, а также причастные к экстремистской деятельности или терроризму.

В случае выявления этих фактов трудовой договор с гражданами подлежит расторжению. Кроме того, трудовое сотрудничество с ними прекратится, если они откажутся проходить обязательный медосмотр или будут уличены в применении наркотических средств.

Также проект изменений в Воздушный кодекс предусматривает, что к выполнению функций по обеспечению полётов, а также по диспетчерскому и техобслуживанию самолётов допускаются лица, имеющие выданные уполномоченным органом в области гражданской авиации соответствующие свидетельства.

Сведения, которые должны содержаться в таком удостоверении, также подлежат уточнению.