Зенитчики ЮВО на полигоне Капустин Яр в Астраханской области уничтожили БЛА условного противника 

Боевые расчеты в ходе полевого выхода выполнили не менее 30 задач по обнаружению и уничтожению средств воздушного нападения, в том числе беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
Зенитчики соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, в ходе полевого выхода отработали уничтожение малоразмерных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) на полигоне Капустин Яр.
Боевые расчеты выполнили не менее 30 задач по обнаружению и уничтожению средств воздушного нападения условного противника, в том числе беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
При проведении боевых стрельб для имитации целей применялись ракеты-мишени, тактические авиационные и зенитные ракеты на высотах до 7 км.
К учению было привлечено около 100 военнослужащих и более 20 единиц вооружения и военной техники дивизиона, в том числе зенитные ракетные комплексы «Стрела-10» и зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска».