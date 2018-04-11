Зенитчики ЮВО на полигоне Капустин Яр в Астраханской области уничтожили БЛА условного противника

Боевые расчеты в ходе полевого выхода выполнили не менее 30 задач по обнаружению и уничтожению средств воздушного нападения, в том числе беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Зенитчики соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области , в ходе полевого выхода отработали уничтожение малоразмерных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) на полигоне Капустин Яр.

Боевые расчеты выполнили не менее 30 задач по обнаружению и уничтожению средств воздушного нападения условного противника, в том числе беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

При проведении боевых стрельб для имитации целей применялись ракеты-мишени, тактические авиационные и зенитные ракеты на высотах до 7 км.

К учению было привлечено около 100 военнослужащих и более 20 единиц вооружения и военной техники дивизиона, в том числе зенитные ракетные комплексы «Стрела-10» и зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска».