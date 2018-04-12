Спецназ ЮВО на учении в Ставропольском крае уничтожил БЛА условного противника огнем из «Арбалета»

Военнослужащие отработали вопросы по обнаружению воздушной цели, ведению прицельной стрельбы на дальности до 1,5 тыс. метров со сменой огневой позиции, а также совершили марш на штатной военной технике в район выполнения задач.

С подразделениями специального назначения Южного военного округа в Ставропольском крае проведено тактико-специальное учение по поиску и уничтожению беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника с применением новейшего комплекса с дистанционно управляемым автономным модулем «Арбалет-ДМ» на базе бронеавтомобиля «Тигр».

Группы спецназа отработали вопросы по обнаружению воздушной цели, ведению прицельной стрельбы на дальности до 1,5 тыс. метров со сменой огневой позиции, а также совершили марш на штатной военной технике в район выполнения задач.

В текущем году в воинскую часть дополнительно поставлено более 10 бронеавтомобилей «Тигр», оснащенных комплексом с дистанционно управляемым автономным модулем «Арбалет-ДМ».

Комплекс обнаруживает и распознаёт типовую цель при узком поле зрения на дальности не менее 2,5 тыс. м. В наличии также есть прицельная тепловизионная камера с дальностью обнаружения и с распознаванием цели не менее 1,5 тыс. метров.

Модуль вооружен 12,7-мм пулемётом «Корд», боекомплект которого составляет до 450 выстрелов. Масса комплекса «Арбалет-ДМ» не более 250 кг.