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Спецназ ЮВО на учении в Ставропольском крае уничтожил БЛА условного противника огнем из «Арбалета»
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Спецназ ЮВО на учении в Ставропольском крае уничтожил БЛА условного противника огнем из «Арбалета» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие отработали вопросы по обнаружению воздушной цели, ведению прицельной стрельбы на дальности до 1,5 тыс. метров со сменой огневой позиции, а также совершили марш на штатной военной технике в район выполнения задач.
С подразделениями специального назначения Южного военного округа в Ставропольском крае проведено тактико-специальное учение по поиску и уничтожению беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника с применением новейшего комплекса с дистанционно управляемым автономным модулем «Арбалет-ДМ» на базе бронеавтомобиля «Тигр».
Группы спецназа отработали вопросы по обнаружению воздушной цели, ведению прицельной стрельбы на дальности до 1,5 тыс. метров со сменой огневой позиции, а также совершили марш на штатной военной технике в район выполнения задач.
В текущем году в воинскую часть дополнительно поставлено более 10 бронеавтомобилей «Тигр», оснащенных комплексом с дистанционно управляемым автономным модулем «Арбалет-ДМ».
Комплекс обнаруживает и распознаёт типовую цель при узком поле зрения на дальности не менее 2,5 тыс. м. В наличии также есть прицельная тепловизионная камера с дальностью обнаружения и с распознаванием цели не менее 1,5 тыс. метров.
Модуль вооружен 12,7-мм пулемётом «Корд», боекомплект которого составляет до 450 выстрелов. Масса комплекса «Арбалет-ДМ» не более 250 кг.
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