Ураганная мощь: самые быстрые истребители в мире

Скорость является решающим фактором для военного истребителя. Какая разница, сколько ракет под крыльями, если враг все время держится на шаг впереди? Речь пойдет об уникальных разработках, для которых рубеж в 2000 километров в час далеко не предел.

Истребитель — военный самолет, которому на роду написано уничтожать воздушные цели противника. Для атаки наземных и морских целей такие самолеты используются крайне редко — точнее, использовались раньше. Сейчас, с увеличением грузоподъемности истребителей, они могут с высокой эффективностью проводить ракетно-бомбовые атаки.

Кстати, несмотря на агрессивное название, истребитель по определению относится к оборонительным типам вооружения. Как отдельный наступательный объект истребительная авиация практически не используется.

Ряд экспертов заверяет, что уже в ближайшем будущем истребители полностью заменятся беспилотниками. Однако, на данный момент абсолютно все крупные державы мира продолжают развивать истребительную авиацию: истребители пятого поколения (они есть только у 4 стран) стали не только быстрее, но и гораздо незаметнее машин прошлого.

Соответственно, идет и разработка авианосцев. Подробнее о самых новых и самых опасных авианосцах мира мы уже писали вот здесь.