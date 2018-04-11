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Ураганная мощь: самые быстрые истребители в мире
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Ураганная мощь: самые быстрые истребители в мире 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Скорость является решающим фактором для военного истребителя. Какая разница, сколько ракет под крыльями, если враг все время держится на шаг впереди? Речь пойдет об уникальных разработках, для которых рубеж в 2000 километров в час далеко не предел.
Истребитель — военный самолет, которому на роду написано уничтожать воздушные цели противника. Для атаки наземных и морских целей такие самолеты используются крайне редко — точнее, использовались раньше. Сейчас, с увеличением грузоподъемности истребителей, они могут с высокой эффективностью проводить ракетно-бомбовые атаки.
Кстати, несмотря на агрессивное название, истребитель по определению относится к оборонительным типам вооружения. Как отдельный наступательный объект истребительная авиация практически не используется.
Ряд экспертов заверяет, что уже в ближайшем будущем истребители полностью заменятся беспилотниками. Однако, на данный момент абсолютно все крупные державы мира продолжают развивать истребительную авиацию: истребители пятого поколения (они есть только у 4 стран) стали не только быстрее, но и гораздо незаметнее машин прошлого.
Соответственно, идет и разработка авианосцев. Подробнее о самых новых и самых опасных авианосцах мира мы уже писали вот здесь.
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