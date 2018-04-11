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Россия прорабатывает поставки в Гану самолетов, вертолетов и автомобилей
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Россия прорабатывает поставки в Гану самолетов, вертолетов и автомобилей 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия и Гана прорабатывают проекты в атомной и нефтедобывающей отраслях, а также возможности поставок в эту африканскую страну российских самолетов, вертолетов и автомобилей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Основы сотрудничества России с Ганой заложены более 60 лет назад. Накоплен хороший опыт взаимодействия как в торгово-экономической, так и в политической сферах. В настоящее время прорабатываются перспективные проекты в атомной и нефтедобывающей отраслях, а также возможности поставок в Гану российских самолетов, вертолетов и автомобилей", — сказал он в ходе церемонии вручения верительных грамот от послов иностранных государств.
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