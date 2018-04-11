F-16 вместо МиГ-21 для ВВС Хорватии 

Хорватское министерство обороны объявило, что приобретет у Израиля 12 бывших в употреблении многоцелевых самолетов F-16. Истребители обойдутся этой балканской стране всего в 500 млн долларов и заменят морально устаревшие МиГ. Власти в Загребе уже несколько лет предпринимают усилия для модернизации своих вооруженных сил, но большая часть военной техники приобретается из вторых рук.
О решении приобрести в Израиле истребители F-16, сообщила на днях на пресс-конференции министр обороны Дамир Крстичевич. Хорватия шла к этой сделке 15 лет, но только 20 июля прошлого года начала формальную процедуру выбора, направив запросы властям пяти государств, которые должны были сделать свои предложения в течение 75 дней. Переговоры о покупке боевых самолетов прошли довольно быстро. Хорватия была заинтересована не только 12 воздушными судами, в том числе двумя двухместными, но и полным пакетом, охватывающим: симулятор полетов, переобучение персонала, поставку запасных частей, техническую поддержку, начальный комплект вооружений, приспособление к новым требованиям инфраструктуры, поставку оборудования поддержки полетов. Созванный коллектив экспертов самым полным и комплексным признал предложение Израиля, который гарантировал поставку всего требуемого покета услуг и оборудования в течение трех лет. Как подчеркнул глава комиссии полковник Давор Третьняк, израильская оферта предполагает долгосрочное соглашение о стратегическом партнерстве.
Израиль предложил Хорватии 12 модернизированных многоцелевых самолетов F-16C/D Block 30 Barak, соответствующих требованиям NATO. Воздушные суда будут поставлены с ресурсом в 3 тысячи часов, что, по мнению хорватского министерства обороны, позволит эксплуатировать их в течение 25 лет. Истребители обойдутся бюджету в около 500 млн долларов, а их поставка начнется в 2020–2022 годах. F-16 заменят в хорватских военно-воздушных силах восемь истребителей MiG-21bisD м четыре MiG-21 UMD, которые в середине 90-х годов были приобретены в Украине. Ими оснащена эскадра на авиабазе под Загребом. Согласно информации от источника портала aviav.ru в командовании ВВС Хорватии, всего 4 из 12 советских самолетов могли подниматься в воздух.
Сделка с Израилем не единственное мероприятие по модернизации, касающейся хорватской военной авиации. В 2016 году военно-воздушные силы получили 16 легких боевых вертолетов Bell 0H-58D Kiowa Warrior из излишеков запасов вооружения Соединенных штатов. Стоимость покупки составила 38,4 млн долларов, причем более половины суммы покрыла безвозмездная помощь со стороны США. Машины, хотя и были в употреблении, являются относительно новыми, так как были произведены 2010–2012 годах, чтобы покрыть потери, понесенные во время боевых действий в Афганистане. Из эксплуатации в авиации US Army они были выведены в 2015 году. 7 сентября 2017 года власти Хорватии утвердили покупку бронебойных управляемых ракет AGM-114 Hellfire для вертолетов OH-58D. Вооружение будет поставлено в 2020-м. Хорватские вооруженные силы формируются по профессиональному признаку и насчитывают 14 тысяч военнослужащих на действительной службе и около 6 тысяч резервистов. Будучи членом NATO с 2009 года, Хорватия старается привести свои вооруженные силы в соответствие с требованиями Североатлантического Союза, модернизируя свою армию, что является не легкой задачей для небольшого государства. Несмотря на то, что вы этом году расходы на оборону вырастут на 10,6 процентов по сравнению с предыдущим, это будет всего 1,3% ВВП страны. В то же время NATO ожидает от стран-членов повышения военных расходов, как минимум, на 2 процента от ВВП.